Какие ограничения снимают в Петербурге с 1 июня
Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал соответствующее постановление, в котором обозначил смягчение ряда правил с 1 по 14 июня.
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Петербург вступает в первый этап снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Итак, с 1 по 14 июня смягчаются следующие правила:
- Самоизоляция для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер.
- Также рекомендательным становится обязательное ношение масок и перчаток на улицах. Однако в общественных местах, транспорте и магазинах по-прежнему использование средств индивидуальной защиты является обязательным.
- Возобновляют работу нотариальные и юридические конторы.
- Разрешено посещение кладбищ при использовании средств индивидуальной защиты
- Действие льготных и бесплатных проездных билетов для всех категорий (школьники, студенты, пенсионеры) возобновляется. Однако вне административных границ Санкт-Петербурга не будут действовать льготные и бесплатные проездные в пригородных автобусах и электричках, которые двигаются в направлении города.
- Увеличивается количество дежурных групп для детей, чьи родители продолжают работать в сферах, не входящих в список запрещенных к деятельности в период пандемии. Согласно распоряжению численность малышей в таких группах не превышает 12 человек.
Обучение в колледжах и училищах в формате онлайн продолжится до 14 июня. А дошкольникам, учащимся колледжей и школ выдадут по второму продуктовому набору за счет бюджета города.
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