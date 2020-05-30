Какие ограничения снимают в Петербурге с 1 июня

Петербург вступает в первый этап снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Итак, с 1 по 14 июня смягчаются следующие правила:

Самоизоляция для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер.

Также рекомендательным становится обязательное ношение масок и перчаток на улицах. Однако в общественных местах, транспорте и магазинах по-прежнему использование средств индивидуальной защиты является обязательным.

Возобновляют работу нотариальные и юридические конторы.

Разрешено посещение кладбищ при использовании средств индивидуальной защиты

Действие льготных и бесплатных проездных билетов для всех категорий (школьники, студенты, пенсионеры) возобновляется. Однако вне административных границ Санкт-Петербурга не будут действовать льготные и бесплатные проездные в пригородных автобусах и электричках, которые двигаются в направлении города.

Увеличивается количество дежурных групп для детей, чьи родители продолжают работать в сферах, не входящих в список запрещенных к деятельности в период пандемии. Согласно распоряжению численность малышей в таких группах не превышает 12 человек.

Обучение в колледжах и училищах в формате онлайн продолжится до 14 июня. А дошкольникам, учащимся колледжей и школ выдадут по второму продуктовому набору за счет бюджета города.