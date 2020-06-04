Собянин допустил снятие большинства ограничений в Москве до 1 июля

Большую часть ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции, можно будет снять до начала июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Исходя из того, как мы вышли из такого жесткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится. Как и предыдущие наши решения: мы выходим плавно, переходя из одного этапа в другой, не допуская каких-то всплесков больших», — заявил мэр Москвы.

Собянин сообщил, что уже 8 июня можно будет говорить о графике поэтапного снятия ограничений в Москве. По его мнению, к открытию ресторанов и туротрасли нужно возвращаться «шаг за шагом». При этом мэр Москвы считает, что открывать спортивные объекты «пока рано».

Кроме того, Собянин подчеркнул, что уже через 2-3 недели больницы в столице начнут работать в обычном режиме и принимать плановых пациентов. При этом помощь больным инфицированным коронавирусом будет осуществляться, как и прежде, в высококвалифицированных стационарах Москвы.

Говоря о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, мэр Москвы выразил уверенность в том, что оно «никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию и не ухудшит ее».

«Чтобы не было ситуаций, при которых бы возникла возможность заражения коронавирусом, создан целый ряд опций, как можно это сделать», — заверил Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению мэра Москвы, жители столицы смогут вернуться к привычной жизни не раньше, чем через год, а до этого времени им придется носить маски и соблюдать все меры предосторожности.