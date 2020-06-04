Собянин считает, что необходимость носить маски сохранится в Москве до осени
По мнению мэра столицы, москвичи смогут вернуться к прежнему образу жизни через год.
Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что необходимость носить маски сохранится в столице до середины осени. Об этом глава города рассказал в интервью ТАСС.
«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года», — сказал он.
Сергей Собянин рассказал, что Москва, по предварительной оценке, потратила и еще потратит на проблемы, связанные с коронавирусом, четверть триллиона рублей. Еще полтриллиона столица может потерять в доходах городского бюджета.
«Тем не менее считаю, что не нужно отказываться от крупнейших городских проектов. Наоборот, их реализация послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада», — подчеркнул глава города.
По мнению мэра столицы, москвичи смогут вернуться к прежнему образу жизни через год.
«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — предположил Собянин.
Власти Москвы в рамках второго этапа снятия ограничений запустили интерактивную карту, с помощью которой жители столицы с 1 июня могут планировать прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Чтобы не допустить массового скопления людей, для каждого дома установлены определенные дни недели для моциона, а радиус прогулок горожан ограничен двумя километрами вокруг места жительства.
Ранее 5-tv.ru писал, когда будет анонсирован третий этап смягчения ограничений в Москве.
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