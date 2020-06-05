Стало известно, когда в Петербурге возобновятся прогулки по рекам и каналам

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Навигацию водного пассажирского транспорта по Северной столице могут восстановить в рамках второго этапа снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский, 5-tv.ru

В российских регионах постепенно смягчают ограничения. С сегодняшнего дня в Петербурге открываются городские церкви, соборы и мечети. Правда, прихожанам все же придется соблюдать санитарные требования. Дистанция в полтора метра — обязательна. Так же все должны не забывать про маски и перчатки. Пожилым людям старше 65 лет посещать храмы пока не рекомендуется.

Начало навигации также было перенесено из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции. Движение планировали открыть с 1 июня. Сейчас предполагается, что прогулки по рекам и каналам начнутся во время второго этапа снятия ограничений.

В Тюменской области с сегодняшнего дня прибывающим не нужно проходить обязательный двухнедельный карантин.

А врачи полевых госпиталей Минобороны в Дагестане расширяют поле деятельности. Теперь они будут лечить пациентов не только в стационаре, но и выезжать на дом в труднодоступные районы республики. Для этого местные власти выделят им автомобили скорой помощи. Кроме того, военные медики будут консультировать работников сельских фельдшерских пунктов и лабораторий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Глава городского комитета по здравоохранению пояснил, что окончательно подтвердят спад заболеваемости ближайшие две недели.

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