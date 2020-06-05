Стало известно, когда в Петербурге возобновятся прогулки по рекам и каналам
Навигацию водного пассажирского транспорта по Северной столице могут восстановить в рамках второго этапа снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский, 5-tv.ru
В российских регионах постепенно смягчают ограничения. С сегодняшнего дня в Петербурге открываются городские церкви, соборы и мечети. Правда, прихожанам все же придется соблюдать санитарные требования. Дистанция в полтора метра — обязательна. Так же все должны не забывать про маски и перчатки. Пожилым людям старше 65 лет посещать храмы пока не рекомендуется.
Начало навигации также было перенесено из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции. Движение планировали открыть с 1 июня. Сейчас предполагается, что прогулки по рекам и каналам начнутся во время второго этапа снятия ограничений.
В Тюменской области с сегодняшнего дня прибывающим не нужно проходить обязательный двухнедельный карантин.
А врачи полевых госпиталей Минобороны в Дагестане расширяют поле деятельности. Теперь они будут лечить пациентов не только в стационаре, но и выезжать на дом в труднодоступные районы республики. Для этого местные власти выделят им автомобили скорой помощи. Кроме того, военные медики будут консультировать работников сельских фельдшерских пунктов и лабораторий.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Глава городского комитета по здравоохранению пояснил, что окончательно подтвердят спад заболеваемости ближайшие две недели.
Читайте также
77%
0.68 77.32
0.70
Нашли ошибку?