Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Глава городского комитета по здравоохранению пояснил, что окончательно подтвердят спад заболеваемости ближайшие две недели.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом «Известиям» рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«Оценивать можно по разным показателям, в том числе по уровню госпитализации пациентов с пневмониями и „ковидом“ в стационары по уровню впервые выявленных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией. В течение двух недель последних наблюдается действительно стабилизация и по второму и по первому показателю, то есть число госпитализированных пациентов в стационары в среднем составляет 750 пациентов в сутки. Я объединяю в одну эту сумму и пациентов и с COVID-19 подтвержденным и пациентов с пневмониями», — пояснил глава комитета.
Дмитрий Лисовец уточнил, что уверенно говорить об улучшении ситуации он сможет через три дня, если эта стабильная статистика сохранится.
В комитете по здравоохранению нашего корреспондента заверили, что в Петербурге достаточно специализированных коек, в ближайшее время откроется еще одна клиника, перепрофилированная под COVID-19.
- 4 июн
- Путин поручил Шойгу оказать помощь Забайкалью в борьбе с COVID-19
- 4 июн
- Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19
- 4 июн
- Эпидемиолог рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
- 4 июн
- За сутки в России от коронавируса излечились 8 666 человек
- 4 июн
- Инфекционист перечислил факторы наступления второй волны коронавируса
- 4 июн
- Собянин считает, что необходимость носить маски сохранится в Москве до осени
- 4 июн
- Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет россиянам
- 4 июн
- Посткоронавирусный футбол: в России стартуют матчи Премьер-лиги
- 4 июн
- Будущее легкой промышленности после пандемии обсудили на совещании с президентом
- 4 июн
- Система здравоохранения РФ постепенно возвращается к нормальной жизни
Читайте также
94%
0.68 77.32
0.70
Нашли ошибку?