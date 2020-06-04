Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

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Глава городского комитета по здравоохранению пояснил, что окончательно подтвердят спад заболеваемости ближайшие две недели.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом «Известиям» рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Оценивать можно по разным показателям, в том числе по уровню госпитализации пациентов с пневмониями и „ковидом“ в стационары по уровню впервые выявленных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией. В течение двух недель последних наблюдается действительно стабилизация и по второму и по первому показателю, то есть число госпитализированных пациентов в стационары в среднем составляет 750 пациентов в сутки. Я объединяю в одну эту сумму и пациентов и с COVID-19 подтвержденным и пациентов с пневмониями», — пояснил глава комитета.

Дмитрий Лисовец уточнил, что уверенно говорить об улучшении ситуации он сможет через три дня, если эта стабильная статистика сохранится.

В комитете по здравоохранению нашего корреспондента заверили, что в Петербурге достаточно специализированных коек, в ближайшее время откроется еще одна клиника, перепрофилированная под COVID-19.

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