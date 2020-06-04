Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом «Известиям» рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Оценивать можно по разным показателям, в том числе по уровню госпитализации пациентов с пневмониями и „ковидом“ в стационары по уровню впервые выявленных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией. В течение двух недель последних наблюдается действительно стабилизация и по второму и по первому показателю, то есть число госпитализированных пациентов в стационары в среднем составляет 750 пациентов в сутки. Я объединяю в одну эту сумму и пациентов и с COVID-19 подтвержденным и пациентов с пневмониями», — пояснил глава комитета.

Дмитрий Лисовец уточнил, что уверенно говорить об улучшении ситуации он сможет через три дня, если эта стабильная статистика сохранится.

В комитете по здравоохранению нашего корреспондента заверили, что в Петербурге достаточно специализированных коек, в ближайшее время откроется еще одна клиника, перепрофилированная под COVID-19.