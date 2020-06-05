Основателя «СПИД-Инфо» обвиняют в аферах на миллионы рублей
Заявления о мошенничестве со стороны бизнесмена написали как минимум три человека.
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Бизнесмена и основателя издательского дома «СПИД-Инфо» Андрея Манна обвиняют в крупных аферах на миллионы рублей. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию один за другим обратились люди, у которых занимал деньги бизнесмен, после чего своих капиталов они не видели.
Первым обратился к правоохранителям Олег С. У него Манн взял в долг 1,6 миллиона долларов сроком до 1 января 2017 года, однако не вернул. Позже он уговорил кредитора дать ему еще 150 тысяч долларов сроком до 1 июня 2018 года. С тех пор денег потерпевший не видел.
Следом поступило заявление от Игоря Н., который утверждал, что бизнесмен похитил у него в 2015 году 80 миллионов рублей, пользуясь доверием. Еще одним пострадавшим себя объявил Иван Б. Ему основатель «СПИД-Инфо» задолжал 200 тысяч долларов и один миллион рублей. По факту обращения граждан в отношении неустановленного лица, которым по словам потерпевших является Андрей Манн, было возбуждено десять уголовных дел.
Ранее бизнесмен уже был замечен в нарушении закона. По информации 5-tv.ru, в августе 2019 году бывшие сотрудники издательского дома Манна выдвигали против него обвинения. По их словам, он принуждал их брать кредиты на крупные суммы, после чего пропадал из виду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор «Водоканала» в Ленобласти задержана за аферу на 634 миллиона.
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