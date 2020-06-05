Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
В результате ЧП погиб один человек, еще один был госпитализирован.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует момент взрыва в жилом доме в Москве. ЧП произошло в девятиэтажном здании в Южном округе на улице Дорожная дом 7 корпус 3. В результате ЧП погиб один человек, еще один 71-летний мужчина был госпитализирован. Сейчас уточняется, что взорвалось. В Мосгазе заявляют, что взрыва бытового газа не было.
На опубликованных в сети кадрах видно, как из окна на четвертом этаже поднимается густой черный дым. По сведениям МЧС, площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Производится эвакуация жильцов с верхних этажей. На месте работают спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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