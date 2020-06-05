Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео

5-tv.ru публикует момент взрыва в жилом доме в Москве. ЧП произошло в девятиэтажном здании в Южном округе на улице Дорожная дом 7 корпус 3. В результате ЧП погиб один человек, еще один 71-летний мужчина был госпитализирован. Сейчас уточняется, что взорвалось. В Мосгазе заявляют, что взрыва бытового газа не было.

На опубликованных в сети кадрах видно, как из окна на четвертом этаже поднимается густой черный дым. По сведениям МЧС, площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Производится эвакуация жильцов с верхних этажей. На месте работают спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.