Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Москве

Один человек погиб при взрыве в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы. Также, по предварительным данным, пострадал один человек — 71-летний мужчина. ЧП произошло в Южном округе на улице Дорожная 7/3. Сейчас уточняется, что взорвалось. В Мосгазе заявляют, что взрыва бытового газа не было.

На опубликованных в сети кадрах видно, как из окна на четвертом этаже поднимается густой черный дым. По сведениям МЧС, площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Производится эвакуация жильцов с верхних этажей. На месте работают спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.