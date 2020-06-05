Стало известно, что чувствуют россияне, видя фотографии с прошлых путешествий

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Алиса Маркова
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Совместное исследование провели «Одноклассники» и маркетинговая компания ResearchMe.

Стало известно, что чувствуют россияне, видя фотографии с прошлых путешествий

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Россияне рассказали о своих эмоциях при просмотре чужих фотографий с прошлых путешествий. В опросе приняли участие 1068 пользователей «Одноклассников» из РФ. 49% респондентов видят в своей ленте публикации тревел-блогеров или друзей с фотографиями из туристических мест.

Положительные эмоции испытывают многие из тех, кто сталкивается с подобными материалами. Респонденты признались в следующих чувствах: воодушевление — 22%, радость — 19%, восхищение — 16%. В то же время некоторые пользователи «Одноклассников» испытывают тоску (20%), раздражение (15%) и зависть (8%).

ОК.ru

Особенно тяжело приходится представительницам прекрасного пола. Тоску испытывают 24% женщин против 15% мужчин, а зависть — 10% и 5% респондентов обоих полов соответственно. Подавляющее большинство опрошенных (69%) не стали смотреть свои фотографии из отпусков чаще.

ОК.ru

В то же время 16% респондентов стали делать это чаще, а 15% — реже. 52% опрошенных пользователей заявили о том, что отдохнуть этим летом можно будет только в регионе проживания, например, дома или на даче.

ОК.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда в Петербурге возобновятся прогулки по рекам и каналам.

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