Прокуратура Москвы проверит Delivery Club после жалоб курьеров на условия труда

Прокуратура Москвы проведет проверку сервиса доставки еды Delivery Club на соблюдение трудового законодательства после жалоб, поступивших от курьеров компании, связанных с ухудшением условий работы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры столицы, работники опубликовали сообщения в соцсетях, в которых заявили о нарушении их трудовых прав. В частности, они сообщили, что за отказ доставлять заказ на большом расстоянии с курьеров взимают штраф. Кроме того, курьеры пожаловались на необоснованные увольнения и невыплаты зарплаты. Из-за этого недовольные работники пригрозили устроить забастовку.

«Прокуратура Москвы организовала проверку информации в интернете о нарушении прав курьеров организации, оказывающей услуги по доставке еды», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

Вместе с тем представители Delivery Club заявили, что жалобы работников связаны с опробованием тестовой системы по увеличению зон доставки сервиса, которая была завершена до поступления жалоб курьеров.

В компании уточнили, что все штрафы, выписанные работникам за отказ от принятия заказов с большим расстоянием, были им компенсированы.

«Мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится. Мы уверены, что найдем с курьерами общий язык», — заявили в Delivery, отметив, что компания работает в штатном режиме, а на смену вышло необходимое количество курьеров.

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