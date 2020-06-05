Прокуратура Москвы проверит Delivery Club после жалоб курьеров на условия труда

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Алиса Старжевская
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Работники пригрозили устроить забастовку за нарушение их трудовых прав.

Прокуратура Москвы проверит Delivery Club после жалоб курьеров на условия труда

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Прокуратура Москвы проведет проверку сервиса доставки еды Delivery Club на соблюдение трудового законодательства после жалоб, поступивших от курьеров компании, связанных с ухудшением условий работы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры столицы, работники опубликовали сообщения в соцсетях, в которых заявили о нарушении их трудовых прав. В частности, они сообщили, что за отказ доставлять заказ на большом расстоянии с курьеров взимают штраф. Кроме того, курьеры пожаловались на необоснованные увольнения и невыплаты зарплаты. Из-за этого недовольные работники пригрозили устроить забастовку.

«Прокуратура Москвы организовала проверку информации в интернете о нарушении прав курьеров организации, оказывающей услуги по доставке еды», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

Вместе с тем представители Delivery Club заявили, что жалобы работников связаны с опробованием тестовой системы по увеличению зон доставки сервиса, которая была завершена до поступления жалоб курьеров.

В компании уточнили, что все штрафы, выписанные работникам за отказ от принятия заказов с большим расстоянием, были им компенсированы.

«Мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится. Мы уверены, что найдем с курьерами общий язык», — заявили в Delivery, отметив, что компания работает в штатном режиме, а на смену вышло необходимое количество курьеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что заказать еду теперь можно и в Instagram. Данная функция появилась на платформе для поддержки малого бизнеса в России в условиях коронавируса.

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