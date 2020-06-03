Теперь в Instagram можно заказать доставку еды
Этот проект создан для поддержки малого бизнеса в условиях пандемии.
Фото: ТАСС / Елена Афонина
Instagram запустил в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего в условиях коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Чтобы заказать доставку, пользователи должны нажать на кнопку в профиле ресторана или на стикер в сторис. После этого они автоматически окажутся в нужном аккаунте, где смогут выбрать понравившуюся еду и оформить заказ.
Пользователи также могут делиться любимыми ресторанами в своих профилях в сторис. Для этого они должны разместить стикер компании и отзыв у себя в аккаунте, чтобы другие пользователи также могли заказать доставку.
«Instagram выпускает в России стикер для Stories «Заказ еды» и кнопку заказа в аккаунтах. Начиная с сегодняшнего дня, рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении … или опубликовать Stories со стикером «Закажи еду от», — сказано в релизе.
В Instagram отметили, что эта новая функция разработана, чтобы поддержать малый бизнес и помочь ему в тяжелых условиях пандемии.
«Малый бизнес и рестораны являются важной частью сообщества Instagram, и сегодня, во время кризиса COVID-19, они сталкиваются с большими сложностями. Для многих компаний сейчас важна любая покупка», — говорится в сообщении.
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