Теперь в Instagram можно заказать доставку еды

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Алиса Старжевская
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Этот проект создан для поддержки малого бизнеса в условиях пандемии.

Теперь в Instagram можно заказать доставку еды

Фото: ТАСС / Елена Афонина

Тема:
Эпидемия коронавируса

Instagram запустил в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего в условиях коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Чтобы заказать доставку, пользователи должны нажать на кнопку в профиле ресторана или на стикер в сторис. После этого они автоматически окажутся в нужном аккаунте, где смогут выбрать понравившуюся еду и оформить заказ.

Пользователи также могут делиться любимыми ресторанами в своих профилях в сторис. Для этого они должны разместить стикер компании и отзыв у себя в аккаунте, чтобы другие пользователи также могли заказать доставку.

«Instagram выпускает в России стикер для Stories «Заказ еды» и кнопку заказа в аккаунтах. Начиная с сегодняшнего дня, рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении … или опубликовать Stories со стикером «Закажи еду от», — сказано в релизе.

В Instagram отметили, что эта новая функция разработана, чтобы поддержать малый бизнес и помочь ему в тяжелых условиях пандемии.

«Малый бизнес и рестораны являются важной частью сообщества Instagram, и сегодня, во время кризиса COVID-19, они сталкиваются с большими сложностями. Для многих компаний сейчас важна любая покупка», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Одноклассники» запустили акцию в помощь волонтерам.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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