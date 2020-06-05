Поисковики приступили к раскопкам в местах боев Великой Отечественной и Зимней войны под Выборгом

Военные и поисковики Ленинградкой области высадились на острове Клест в Выборгском заливе. Здесь шли одни из самых кровопролитных боев Великой Отечественной и советско-финляндской войны. В ходе последней поисковой экспедиции на острове нашли останки сотни павших воинов. Раскопки на полях сражений будут продолжены до последнего солдата. К выборгским островам отправился корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что под Гатчиной поисковики нашли сразу 98 «смертных медальонов» солдат ВОВ. Кроме медальонов были обнаружены останки двух солдат-красноармейцев.