Поисковики приступили к раскопкам в местах боев Великой Отечественной и Зимней войны под Выборгом

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Бойцы Западного военного округа продолжат работать на острове Клест в Выборгском заливе, пока не будут найдены останки последнего павшего солдата.

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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

Военные и поисковики Ленинградкой области высадились на острове Клест в Выборгском заливе. Здесь шли одни из самых кровопролитных боев Великой Отечественной и советско-финляндской войны. В ходе последней поисковой экспедиции на острове нашли останки сотни павших воинов. Раскопки на полях сражений будут продолжены до последнего солдата. К выборгским островам отправился корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что под Гатчиной поисковики нашли сразу 98 «смертных медальонов» солдат ВОВ. Кроме медальонов были обнаружены останки двух солдат-красноармейцев.

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