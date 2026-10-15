Секрет экрана смерти: почему Windows выбрал синий цвет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Оттенок, как оказалось, не связан ни с какими техническими требованиями.

Почему синий экран смерти Windows такого цвета

Фото: © Getty Images/CFOTO / Contributor

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Один из создателей Windows выбрал синий цвет для «экрана смерти»

Один из создателей Windows выбрал синий цвет для знаменитого экрана критической ошибки. Об этом пишет XDA.

По словам журналистов портала, синий оттенок известного экрана сбоя Windows возник не из-за технических требований и не по замыслу дизайнеров Microsoft. Разгадка «синего экрана смерти» (Blue screen of death, BSoD. — Прим. ред.) состоит в том, что этот цвет предпочел разработчик Джон Верт.

В публикации отмечается, что в начале 1990-х Верт занимался Windows NT 3.1, и именно ему доверили сделать экран, который система демонстрировала бы после критического сбоя. Секрет BSoD кроется в том, что подобное сочетание цветов было для Верта привычным.

Windows NT 3.1, над которой трудился Верт, появилась в 1993 году, а ее оформление закрепилось в следующих версиях системы. Со временем «синий экран смерти» превратился в один из наиболее узнаваемых элементов Windows, хотя его облик менялся.

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