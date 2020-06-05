Доверенный Карла Лагерфельда исчез, оставив наследников без 200 миллионов евро

Знаменитый французский дизайнер Карл Лагерфельд скончался в феврале 2019 года, но страсти вокруг огромного наследства кутюрье не стихают до сих пор. Так, стало известно, что доверенный модельера Люсьен Фридлендер, обладающий наиболее полной информацией об активах Лагерфельда, скрылся с 200 миллионами евро, оставив наследников без денег.

Как пишет Voici, Фридлендер, который был бухгалтером Лагерфельда, не отвечает на звонки, из-за чего появились подозрения, что доверенный обокрал семью кутюрье. Доверенный покойного Лагерфельда — единственный человек, который хорошо разбирается в финансовом состоянии дизайнера и который может распределить наследство между всеми бенефециарами. Отмечается, что из-за исчезновения Фридлендера наследники не могут въехать в поместье Лагерфельда.

Вместе с тем жена Фридлендера сообщила, что ее муж «очень болен» и поэтому временно не может заниматься делами наследства. По ее словам, «он не сбежал на остров» и «не хранит секретное сокровище», а находится в Париже, борясь с болезнью.

На данный момент составляется список имущества модельера, который включает книжный магазин, квартиры в Париже и Монако, дорогую мебель и богатую библиотеку.

Карл Лагерфельд умер в Париже в феврале 2019 года. Долгое время считалось, что дизайнер завещал все свое многомиллионное состояние своей любимице — кошке Шупетт, но вскоре выяснилось, что наследников семеро. Состояние дизайнера оценивается в 200 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему известная российская артистка Светлана Светличная не хочет завещать квартиру родственникам.