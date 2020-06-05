Максим Фадеев представил новую артистку лейбла MALFA

Максим Фадеев представил общественности новую артистку лейбла MALFA. В своем профиле в Instagram он выложил композицию солистки обновленного состава группы SEREBRO Марианны Кочуровой и заявил, что теперь займется ее продюсированием.

«Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас», — написал продюсер.

Максим Фадеев попросил фанатов оценить творчество новой участницы лейбла и оставить в комментариях свое мнение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 5 Июн 2020 в 2:06 PDT

Подписчики удивились такой новости. Ведь недавно продюсер расторг контракт с артистами лейбла MALFA и пообещал, что больше не будет заниматься продюсированием звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщает ФАН.

«А как же „больше никаких артистов“?»;

«Стоп! Какая мальфа?»;

«Опять артисты? Я думала, что уже с ними покончено…» — удивились фанаты.

Некоторые пользователи отметили, что новая артистка похожа по исполнению на Ольгу Серябкину и что репертуар Марьяны Кочуровой напоминает группу SEREBRO.

«Похоже на репертуар Серебро»;

«Не шибко большое отличие от Серябкиной»;

«Голос схож с Серябкиной?» — высказали свое мнение фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина рассказала, что именно Максим Фадеев предложил ей уйти из лейбла.