Максим Фадеев представил новую артистку лейбла MALFA

|
Алиса Старжевская
17

В прошлом году он заявил, что больше не будет заниматься продюсированием звезд шоу-бизнеса и расторг контракты со всеми исполнителями лейбла.

Максим Фадеев представил новую артистку лейбла MALFA

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Максим Фадеев представил общественности новую артистку лейбла MALFA. В своем профиле в Instagram он выложил композицию солистки обновленного состава группы SEREBRO Марианны Кочуровой и заявил, что теперь займется ее продюсированием.

«Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас», — написал продюсер.

Максим Фадеев попросил фанатов оценить творчество новой участницы лейбла и оставить в комментариях свое мнение.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Подписчики удивились такой новости. Ведь недавно продюсер расторг контракт с артистами лейбла MALFA и пообещал, что больше не будет заниматься продюсированием звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщает ФАН.

«А как же „больше никаких артистов“?»;

«Стоп! Какая мальфа?»;

«Опять артисты? Я думала, что уже с ними покончено…» — удивились фанаты.

Некоторые пользователи отметили, что новая артистка похожа по исполнению на Ольгу Серябкину и что репертуар Марьяны Кочуровой напоминает группу SEREBRO.

«Похоже на репертуар Серебро»;

«Не шибко большое отличие от Серябкиной»;

«Голос схож с Серябкиной?» — высказали свое мнение фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина рассказала, что именно Максим Фадеев предложил ей уйти из лейбла.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Астролог предупредила о мощном влиянии «розового» полнолуния в ночь на 6 ...

Последние новости

18:46
«Минус 30 килограммов»: Александр Васильев озвучил вес Надежды Бабкиной
18:37
Максим Фадеев представил новую артистку лейбла MALFA
18:21
«Груда осколков»: ФРГ о связях с США после санкций против «Северного потока — 2»
18:13
Переговоры министров стран ОПЕК и ОПЕК+ состоятся 6 июня
18:06
Исаева рассказала о «запрещенном» фото с похорон Юлии Началовой
17:58
Мазут вылился в реку под Великим Новгородом

Сейчас читают

Смерть отца, наркотики и алкоголь. Экс-супруга Ромы Жукова рассказала, как певец превратился в тирана
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок