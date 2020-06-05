Максим Фадеев представил новую артистку лейбла MALFA
В прошлом году он заявил, что больше не будет заниматься продюсированием звезд шоу-бизнеса и расторг контракты со всеми исполнителями лейбла.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Максим Фадеев представил общественности новую артистку лейбла MALFA. В своем профиле в Instagram он выложил композицию солистки обновленного состава группы SEREBRO Марианны Кочуровой и заявил, что теперь займется ее продюсированием.
«Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас», — написал продюсер.
Максим Фадеев попросил фанатов оценить творчество новой участницы лейбла и оставить в комментариях свое мнение.
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Подписчики удивились такой новости. Ведь недавно продюсер расторг контракт с артистами лейбла MALFA и пообещал, что больше не будет заниматься продюсированием звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщает ФАН.
«А как же „больше никаких артистов“?»;
«Стоп! Какая мальфа?»;
«Опять артисты? Я думала, что уже с ними покончено…» — удивились фанаты.
Некоторые пользователи отметили, что новая артистка похожа по исполнению на Ольгу Серябкину и что репертуар Марьяны Кочуровой напоминает группу SEREBRO.
«Похоже на репертуар Серебро»;
«Не шибко большое отличие от Серябкиной»;
«Голос схож с Серябкиной?» — высказали свое мнение фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина рассказала, что именно Максим Фадеев предложил ей уйти из лейбла.
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