Серябкина рассказала, что именно Фадеев предложил ей уйти из лейбла

Популярная российская певица, бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала, что инициатором ее ухода из лейбла MALFA стал его руководитель Максим Фадеев.

«Врать не буду, это был Максим. Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина. Это было моим самостоятельным решением», — заявила поп-дива в передаче Ивана Урганта.

В начале 2020 года Ольга Серябкина официально сменила имя после ухода с лейбла продюсера Максима Фадеева. Раньше исполнительница выступала под псевдонимом MOLLY. Теперь звезда выпускает релизы под настоящей фамилией.

Незадолго до этого Максим Фадеев заявил, что создаст новую группу SEREBRO. Он также рассказал о конфликте со старым составом популярного музыкального коллектива.

«Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. И я отошел от всех троих», — поделился музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему продюсер Максим Фадеев распустил лейбл MALFA.