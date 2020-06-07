Падра, сквиши, бумер: «Яндекс» назвал слова, значение которых искали чаще всего за 10 лет

Аналитики компании «Яндекс» в честь международного Дня русского языка составила рейтинг слов, значение которых последние десять лет пользователи искали в интернете чаще всего.

Больше всего в списке, который опубликовал «Яндекс», оказалось слов, связанных с трендами и соцсетями. В основном это слэнговые фразы, которые использует современная молодежь.

В самом начале рейтинга оказались новые термины, значение которых в 2019 году искали в десять раз реже, чем в этом году.

В 2020-м искали:

«Ауф» — выражение одобрения или восхищения.

«Локдаун» — карантин.

«Падра» — подруга.

В 2019-м искали:

«Вислово» — вечеринка творческих и отрывных людей.

«Фудпорн» — гамуризированное, призывающее произвести впечатление поедание или приготовление еды.

«Бумер» — те, кому сейчас более 30 лет.

В 2018-м искали:

«Сквиши» — человек, с которым хочется быть рядом, но не в любовном, а в дружеском смысле.

«Хайли лайкли» — возможно, вероятно.

«Чуитс» — выражение одобрения.

Также самыми популярными словами последних десяти лет стали:

«Хайп» — шумиха, ажиотаж.

«Френдзона» — зона дружбы, в которой один из партнеров влюблен, а второй воспринимает его только как друга.

«Свэг» — крутость в любом проявлении.

«Ретвитнуть» — сделать перепост.

«Спиннер» — перевернуть все.

«Вейперы» — курильщики электронной сигареты.

«Брексит» — выход Великобритании из Евросоюза.

«Кек» — человек, который сделал что-то смешное или глупое.

«Селфи» — разновидность автопортрета.

«Репост» — повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одного ресурса.

«Лалка» — человек над которым надсмехаются, издеваются словесно.

«Лойс» — намеренно искаженное популярного в социальных сетях понятия «лайк», «Лайк» изначально появился в Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Яндекс» поменял логотип в честь Дня русского языка.