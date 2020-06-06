«Тетя Лера»: Шнуров ответил Валерии на обвинение в «переобувании»

Намечается новый виток противостояния между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым, начавшегося после слов продюсера о «бедственном положении» артистов в разгар пандемии. Лидер «Ленинграда» ответил в Instagram жене продюсера, певице Валерии, которая обвинила его в «переобувании»: якобы сначала музыкант высмеивал тех, кто жалуется, а теперь и сам просит о помощи представителям сферы искусства.

«Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно. Я не болтаю чепуху на каждом углу, и не пытаюсь дозвониться Панину и Куклачеву, а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами. Чего и вам советую. Займитесь уже каким-нибудь делом», — рекомендовал Шнуров.

Instagram @shnurovs

Поклонники обратили внимание, что впервые за долгое время их кумир нарушил традицию и обратился к оппонентам не в стихотворной форме. Это вызвало целую дискуссию в комментариях.

«А почему не в стихах?»

«Музы на них уже нет»

«Стареет»

«Не заслужили», — рассуждали фанаты.

Конфликт между Шнуровым и Пригожиным тянется уже не первую неделю. Начался он со слов стриптизера Тарзана о том, что государство не поддерживает артистов, которые, между тем, сильно пострадали в период пандемии. Пригожин также заявил о «бедственном положении» представителей творческих профессий, а Шнуров ответил ему саркастическим стихом. С тех пор в их споре успели занять ту или иную сторону Лев Лещенко, Юрий Лоза, Алексей Панин, Юрий Куклачев, Григорий Лепс, Андрей Разин, Прохор Шаляпин и многие другие артисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Валерия заявила, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров попросил помощи в период пандемии коронавируса, как представитель шоу-бизнеса.