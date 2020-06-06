«Уже переобулся» — Валерия рассказала, что Шнуров попросил о помощи

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Ниса Мурзанаева
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Ранее лидер «Ленинграда» смеялся над «бедственным положением» артистов, которые остались в пандемию без денег.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Российская певица Валерия утверждает, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров попросил помощи в период пандемии коронавируса, как представитель шоу-бизнеса.

До этого скандальный музыкант саркастично реагировал на любые заявления других артистов по поводу их «бедственного положения». В частности, певец высмеял слова Иосифа Пригожина по данному поводу. В сети тогда разразился нешуточный скандал. Продюсер даже заявил, что больше никогда не пожмет руку коллеге по цеху.

Забавно, что, комментируя впоследствии свои слова о «бедственном положении», Иосиф Пригожин пытался объяснить, что имел в виду не первых звезд российской эстрады, а людей искусства с меньшей известностью и меньшими гонорарами. Но механизм был запущен, и перепалку уже было не остановить. Как писал ранее 5-tv.ru, в споре двух артистов приняли ту или иную позицию Прохор Шаляпин, Юрий Лоза, Андрей Разин, Рустам Солнцев и даже Лев Лещенко.

Instagram @valeriya

Пользователи сети также решили поделиться своими мыслями на этот счет, да не где-нибудь, а прямо в комментариях к посту Валерии — супруги Иосифа Пригожина.

«После этого скандала (где ему не хватает денег) Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он…» — написал фолловер.

«Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и так далее, а напрасно очернил человека. Вот такой он, ваш герой», — ответила на это певица.

Валерия и Иосиф Пригожин, похоже, по-настоящему крепкая пара, которая не боится вступать в конфронтацию с обществом, защищая друг друга. Недавно, например, продюсер вынужден был оправдываться за слова любимой женщины о «дебильной» аудитории.

Ранее 5-tv.ru писал, что оскорбленные высказыванием певицы Валерии поклонники потребовали от нее объяснений.

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