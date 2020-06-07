Из-за протестов в США LEGO отказалась от рекламы игрушек с полицейскими и пожарными

Уважаемые зрители! Самое удивительное в протестах против расизма полиции и социальной несправедливости в США — это не то, что они перешли в погромы. Это как раз традиция. В США протесты переходят в погромы каждые несколько лет, а каждые лет двадцать-тридцать после них на улицах лежат трупы и дымятся города.

Самое яркое и удивительное — также не тот факт, что, чем дальше Америка идет по пути демократии и равенства, тем чаще там погромы и тем больше американцы друг друга ненавидят. Если в обществе начинается борьба не за законность, а за находящуюся где-то за рамками закона справедливость — всегда жди беды.

Самое удивительное в нынешних американских погромах — то, что это первые погромы, участие в которых и поддержка которых являются почетными. Для голливудских звезд, для видных политиков, для крупных и уважаемых компаний. То есть мы видим мэра города Нью-Йорк, который заявляет, что он гордится своей дочкой, арестованной среди тех, кто разносит город Нью-Йорк. Мы видим звезд Голливуда, которые сочувствуют убитому при задержании чернокожему правонарушителю и призывают погромщиков, на счету которых уже около дюжины трупов, активней все жечь. А известная стендаперша Лесли Джонс даже призвала, цитирую, «сжечь эту долбаную Конституцию». Мы видим телекомпанию CNN, вдохновляющую и оправдывающую толпу, которая в этот момент громит ее собственную штаб-квартиру.

Ну и, наконец, вполне логично выступила компания ДУПЩ, которая по случаю погромов и из уважения к жертвам полицейского произвола перестала рекламировать в соцсетях в Америке свои наборы с полицейскими, которые ловят преступников. Заодно приостановлена реклама пожарных — видимо, потому что те тушат здания, героически подожженные протестующими против произвола. Lego, черт возьми, это компания по производству игрушек. То есть она по определению находится максимально далеко от всех текущих разборок во взрослом мире. Вернее, должна находиться.

Но в мире, где взрослые становятся требовательными инфантилами, граница между ними и детьми стирается. И если производитель игрушек отказывается рекламировать игрушечных стражей порядка, значит, борьба между социальной справедливостью, как ее понимают борцы, и законностью дошла до самого страшного. Законность в Америке стала позорной. Интересно, долго ли после этого Америка простоит.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.