Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram по всему миру

Пользователи в ночь на 7 июня массово пожаловались на сбой в работе Telegram по всему миру. Сообщается, что в мессенджер было невозможно войти, а если и получалось, то сообщения не отправлялись. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Известно, что на ошибку пожаловались по обе стороны океана — в России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Украины, Франции, а также в Штатах и Турции.

Позднее команда Telegram на своей станице во ВКонтакте сообщила, что сбой был, но работоспособность оперативно восстановлена. О причинах в компании не сообщили.