Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram по всему миру
Одновременно на разных континентах стало невозможно, либо открыть сам мессенджер, либо отправить сообщение.
Фото: www.globallookpress.com /telegram. org
Пользователи в ночь на 7 июня массово пожаловались на сбой в работе Telegram по всему миру. Сообщается, что в мессенджер было невозможно войти, а если и получалось, то сообщения не отправлялись. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Известно, что на ошибку пожаловались по обе стороны океана — в России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Украины, Франции, а также в Штатах и Турции.
Позднее команда Telegram на своей станице во ВКонтакте сообщила, что сбой был, но работоспособность оперативно восстановлена. О причинах в компании не сообщили.
Читайте также
88%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?