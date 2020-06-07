Каким будет план восстановления экономики и доходов россиян

В этот вторник правительство представило президенту общенациональный план восстановления экономики и доходов россиян. Вот этот документ. Он рассчитан на два года, содержит около пятисот конкретных мероприятий. И обойдется в пять триллионов рублей на два ближайших два года. Сумма внушительная, документ объемный.

Здесь учтены все самые важные аспекты — от медицины до транспорта, от социальной поддержки до спасания малого бизнеса. План четкий, понятный и предполагает три этапа реализации. Первый — это адаптация. Рассчитан на ближайшие три месяца. Для начала важно не допустить дальнейшего падения доходов населения и стабилизировать ситуацию в самых пострадавших отраслях.

Второй этап — восстановление. Он продлится до 21 июня. Тут необходимо запустить просевшие предприятия и наверстать упущенное.

И третий этап — это стадия активного роста, до декабря 2021 года. Цель — обеспечить устойчивый рост как реальных доходов населения, так и всей национальной экономики. Драйвером, по замыслу правительства, станут серьезные инфраструктурные проекты, это прежде всего железные дороги, скоростные магистрали и другие крупные объекты. На них будет потрачено свыше двух триллионов рублей.

«Нам принципиально важно, как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни: на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие. Динамика изменений в мире нарастает, и, чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно», — подчеркнул президент.

Понятно, что события последних месяцев оказали серьезное влияние и на социально-экономическую сферу. В том числе пришлось корректировать и реализацию нацпроектов. В ближайшие время правительство представит свои предложения по их изменению.