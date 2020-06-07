Герой России назвал справедливым присвоение звания «Город трудовой доблести»

1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию, мы можем сделать еще одно важное дело — выбрать города трудовой доблести.

В списке претендентов на новое почетное звание — 20 промышленных центров. Именно там ковалась победа в Великой Отечественной войне. Среди них — Казань, Уфа, Иркутск, Самара, Саратов, Пермь, Ижевск, Барнаул, Томск и другие. Вы сейчас их видите на карте.

Ижевск к примеру, был единственным городом в СССР, где выпускали все виды стрелкового оружия, которые на тот момент производила наша страна. Барнаул принял у себя 100 заводов и фабрик, из них 24 — общесоюзного значения. А Боровичи, что в Новгородской области, стал городом-госпиталем. Там их было развернуто двадцать два.

Инициатива награждать города почетным званием принадлежит президенту, для того чтобы увековечить подвиг тружеников тыла. Это они вывезли из западных областей и заново собрали полторы тысячи фабрик. Это они круглосуточно стояли у станков. А лозунг «Все для фронта! Все для победы» — стал для них смыслом жизни.

«Федеральный закон о городах трудовой доблести очень важен для того, чтобы мы помнили о тех, кто ковал победу в тылу. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. И это справедливо», — уверен Герой Российской Федерации, первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров.

В городах воинской доблести появится памятная стела. 1-го и 9 мая, а также в день города там будут греметь салюты — в благодарность о трудовом подвиге.