Площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

Склад с кинодекорациями полыхает в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com

В подмосковном поселке Горки Ленинские поздней ночью загорелся склад с кинодекорациями, который располагается на территории киногородка. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время пожар локализован на площади в 600 квадратных метров. На месте работают 81 человек и 25 единиц техники.

МЧС РФ

Информация уточняется.

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