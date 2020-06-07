Склад с кинодекорациями полыхает в Подмосковье

В подмосковном поселке Горки Ленинские поздней ночью загорелся склад с кинодекорациями, который располагается на территории киногородка. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время пожар локализован на площади в 600 квадратных метров. На месте работают 81 человек и 25 единиц техники.

МЧС РФ

Информация уточняется.