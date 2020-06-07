Какие тайны зашифрованы в знаменитой «Троице» Андрея Рублева

Православный мир отмечает Троицу. Праздник, который приходится на пятидесятый день после Пасхи в этом году выпал на 7 июня. Он посвящен сошествию на учеников Христа Святого Духа, когда таким образом миру были явлены все три ипостаси Единого и Неделимого Бога.

Главная и самая известная икона праздника — «Ветхозаветная Троица» Андрея Рублева, написанная знаменитым иконописцем в XV веке. Она отражает библейский сюжет, когда Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух явились Аврааму и Саре у Мамрийского дуба. Но произведение Рублева, которое называют «богословием в красках» принципиально отличается от того, как принято было изображать Святую Троицу до этого. Почему художник решил нарушить традиции и что зашифровано в его шедевре, рассказывает сегодня «Российская газета».

«В предшествовавшее Рублеву время все иконы Троицы писались по типу, известному как „Гостеприимство Авраама“. Здесь изображалась не только Троица, но и Авраам с Саррой, угощающие дорогих гостей, иногда и заклание тельца отроком. Это сразу снижало возникающий образ, приближало его к повседневному земному быту — он представлял уже не горний мир, но мир дольний, который, правда, посетил Бог», — цитирует издание академика Бориса Раушенбаха, известного не только созданием систем ориентации космических спутников, но и исследовательским трудом «Предстоя Святой Троице».

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По словам ученого, появление в XV веке рублевской «Троицы» было не следствием постепенного развития, а взрывоподобным скачком. Художник полностью исключил сцены гостеприимства и убрал с полотна все земное, бытовое, человеческое.

В результате икона невероятным образом открывает людям даже не просвещенным сложнейший богословский постулат — о неразделимости и одновременно неслиянности всех трех ипостасей Бога. Как же удалось Андрею Рублеву добиться этого? Все три Ангела на полотне выглядят совершенно одинаково, между ними нет никаких различий, так у смотрящего на них создается впечатление единого целого. В иконе зашифрованы и другие «послания». Издание приводит объяснение искусствоведа Ирины Языковой.

«На светлом, изначально золотом, фоне изображены три Ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит чаша. Средний Ангел возвышается над остальными, за его спиной изображено древо, за правым Ангелом — гора, за левым — палаты. Головы Ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи — будто изображен один и тот же лик в трех вариантах. Вся композиция вписана в систему концентрических кругов, которые можно провести по нимбам, по абрисам крыльев, по движению ангельских рук, и все эти круги сходятся в эпицентр иконы, где изображена чаша, а в чаше — голова тельца, знак жертвы <…> Основной смысл образа прозрачен — в недрах святой Троицы идет совет об искуплении человечества», — рассуждает Языкова.

И еще одна загадка. Как правило, на иконах взгляд одной из изображенных фигур обязательно направлен на молящегося. Например, если младенец Иисус смотрит на Богородицу, то сама она будет смотреть на стоящего перед иконой. Рублев нарушил этот принцип — все Ангелы его «Троицы» обращены друг к другу и все они склонились к «чаше жертвы». Образуя вокруг нее этот круг, художник будто открывает тайну бесконечной Божественной Любви к человечеству. А еще — вечности.

«В результате совокупности использованных Рублевым средств кажется, что три Ангела сидят и беседуют уже бесконечно долго и столь же долго будут продолжать сидеть здесь. Они находятся вне суетящегося и спешащего мира людей — они в вечности. Но в вечности время не течет, оно все целиком — в ней. Находящееся в вечности действительно становится присносущным, существующим всегда», — вновь приводит издание слова академика Раушенбаха.

Ранее 5-tv.ru, рассказывал, как собирается отмечать Троицу православная церковь в условиях, когда из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений многие храмы в России сейчас закрыты.