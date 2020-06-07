Айза Анохина рассказала, что их с Гуфом сын страдает из-за плохой репутации отца

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина рассказала, что их общий сын Сэм страдает от нападок старшеклассников из-за скандальной репутации его отца. Об этом сообщает ФАН.

По словам Анохиной, мальчики в школе называют Сэма — сыном наркомана и часто издеваются над ним. Из-за этого ребенок стал часто плакать и срываться на младшего брата. Мальчику даже понадобилась помощь психолога. Однако, как признается Айза Анохина, первое время Сэм противился походам к специалистам. Один раз даже убежал с сеанса.

«После истории с Гуфом, что он сошел с ума в прямом эфире, у Сэма невроз. Он не спит, пока я не вернусь с работы. Может просто так заплакать. Сэм даже попросил перевести его в другую школу, потому что старшеклассники дразнили его, говорили, что он сын наркомана. Сейчас Сэм ходит к психологу», — рассказала звезда.

Светская львица признается, что Сэм сильно ревнует ее к работе, часто звонит ей и кричит в трубку. Свою злость мальчик срывает и на младшем брате Элвисе.

«Сын агрессирует. Он кричит, когда я на работе. Постоянно звонит и говорит, что я люблю больше работу. Если Элвис ему мешается, то достается ему, а это бывает постоянно», — признается Анохина.

Айза пытается чаще находиться с детьми, но так как она единственный кормилец в семье, то это получается не всегда.

Гуф также старается участвовать в воспитании сына, Анохина не против. Она считает, что сейчас мальчику как никогда нужна поддержка отца.

Сейчас Айза Анохина встречается с певцом Олегом Майами. Их роман длится уже несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина страдает от ужасных последствий пластики.