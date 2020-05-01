Сперва экс-супруга рэпера Гуфа хвасталась подтяжкой лба и бровей, однако теперь мучается от боли.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Несколько дней назад Айза Анохина похвасталась подписчикам в Instagram, что «исполнила свою давнюю мечту». Бывшая жена рэпера Гуфа рассказала, что сделала пластическую операцию по подтяжке бровей и лба. Телеведущая тогда даже заявила — ей нравится ее «фингал», который остался на лице после процедуры.

Однако по прошествии времени все изменилось — теперь Айза Анохина совсем не рада, что легла под скальпель пластического хирурга. Она опубликовала в соцсети видео, в котором пожаловалась фанатам на жуткую боль.

«Мне что-то это тяжело дается. Ну, зато премия „Дура года“ достается мне. И без того жить тяжко, так еще и операцию надо было сделать. Первые три дня нарастет отек, а потом уже идет на убывание. Но у меня он настолько сильный, что, проснувшись, я ничего не видела», — поделилась звезда.

Instagram @aizalovesam

Айза Анохина призналась — сейчас ей очень хочется плакать, однако она не может себе этого позволить, так как отек на лице станет еще больше.

«Да, я знаю, что дура. Можете мне лишний раз не напоминать. Думала, что все будет проще, но забыла, что у меня ужасный организм, который реагирует гиперболезненно», — сказала она.

Телеведущая не скрывает — она нередко обращается к пластической хирургии. Анохина ранее признавалась, что делала подтяжку верхней части лица, колола гель в губы, исправляла переносицу, прибегала к липосакции и 3D-моделированию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза Анохина сделала татуировку на груди.

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