Где на Руси жить хорошо: названы регионы с самыми высокими зарплатами
Для большого заработка придется отправиться за Северный полярный круг.
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Федеральная служба государственной статистики России опубликовала данные о средней зарплате в регионах в первом квартале этого года, пишет «Экономика сегодня». В целом, с января по март включительно ежемесячный заработок россиян составил 48,3 тысячи рублей.
Чтобы получать самую высокую среднюю зарплату, придется переехать жить на север. Так, на Чукотке, большая часть территории которой расположена за полярным кругом, в среднем можно получать 109,1 тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 101,5 тысячи рублей. Для тех, кто не готов к суровым климатическим испытаниям, можно жить в столице, зарабатывая 95,5 тысячи рублей в месяц.
Далее в рейтинге вновь идут отдаленные от центра страны Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).
Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей), Алтайском крае (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкессии (27,6 тысячи рублей).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Швеции ищут сотрудника для включения света за 2,3 тысячи долларов.
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