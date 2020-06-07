«Нормальные люди из окна не стреляют»: очевидец рассказал подробности стрельбы в Москве
Стрелок ранил двух человек — мужчину и девушку.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Неизвестный, открывший стрельбу на юго-западе Москвы, ранил своих соседей. Как стало известно 5-tv.ru, раненые мужчина и девушка, случайно оказались на месте инцидента. Очевидец происшествия рассказал, что девушка вышла выносить мусор и получила пулю в руку. Мужчине стрелок, засевший в одной из квартир на улице Строителей дом 5, попал в ногу.
По предварительной информации, стрелок засел в одной из квартир в третьем корпусе. Пострадавшие находились возле второго корпуса. Предположительно, мужчина пьян. По словам очевидца, медики, оказывавшие помощь пострадавшим, сообщили, что характер ранений указывает на то, что стрельба ведется не из автомата и не из пистолета.
В настоящее время в районе инцидента движение перекрыто, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стрелок пока не задержан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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