«Нормальные люди из окна не стреляют»: очевидец рассказал подробности стрельбы в Москве

Неизвестный, открывший стрельбу на юго-западе Москвы, ранил своих соседей. Как стало известно 5-tv.ru, раненые мужчина и девушка, случайно оказались на месте инцидента. Очевидец происшествия рассказал, что девушка вышла выносить мусор и получила пулю в руку. Мужчине стрелок, засевший в одной из квартир на улице Строителей дом 5, попал в ногу.

По предварительной информации, стрелок засел в одной из квартир в третьем корпусе. Пострадавшие находились возле второго корпуса. Предположительно, мужчина пьян. По словам очевидца, медики, оказывавшие помощь пострадавшим, сообщили, что характер ранений указывает на то, что стрельба ведется не из автомата и не из пистолета.

В настоящее время в районе инцидента движение перекрыто, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стрелок пока не задержан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.