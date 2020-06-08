«Вердикт: блестящая амазонка»: полуголая Орлова подразнила диванных критиков

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Валентин Черников
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Ведущая «Дома-2» выложила горячее фото в купальнике «из неизданного».

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Очередное раскрепощение на камеру Ольги Орловой, к ее удивлению, не встретило шквала критики в Instagram. Теледива выложила в микроблог кадр, где сидит в воде на фоне скал в откровенном купальнике.

«Всем нескучного воскресенья. Из неизданного. P. S. Традиционно жду моих самых строгих диванных критиков», — написала Орлова.

Instagram @olgaorlova1311

Подобным образом 42-летняя ведущая «Дома-2» часто балует подписчиков и заигрывает с блюстителями нравственности. Но на этот раз, похоже, звезда нанесла хейтерам мощный упреждающий удар. Либо тролли потеряли к ней интерес, ведь на критику Орлова реагирует с юмором. Как бы там ни было, в комментариях оказались лишь положительные отзывы. А все замечания сопровождались комплиментами.

«Оля, какая критика? Ты шикарна!»

«Много фотошопа! А так вы очень красивая женщина»;

«В этом фото прекрасно все»;

«Как „диванный критик“ выношу свой вердикт: блестящая амазонка», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова порассуждала о грани между сексуальностью и пошлостью.

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