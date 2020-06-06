Ольга Орлова порассуждала о грани между сексуальностью и пошлостью

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Алиса Старжевская
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Теледива выложила снимок в мокрой футболке в Instagram, украсив его глубокомысленной подписью.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова обнажилась перед фанатами. Звезда выложила горячий снимок в своем профиле в Instagram, где она позирует, стоя на коленях прямо в море. Ольга Орлова одета в трусики от купальника и короткую белую кофту, полностью мокрую от воды. На телеведущей нет бюстгальтера — ее грудь просвечивается через облегающую, мокрую ткань.

«Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка… Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но, для каждого из нас это очень индивидуально… (пунктуация и орфография сохранены — Прим.редакции)», — подписала фото теледива.

Телеведущая спросила, что думают фанаты по этому поводу и предрекла огромный бум в комментариях.

«P. S. Представляю, что сейчас начнется», — добавила Орлова и поставила хэштеги: #тыжмать #нистыданисовести.

Instagram @olgaorlova1311

Подписчики восхитились красотой и фигурой Ольги Орловой, а также добавили, что в этом снимке они не видят ничего пошлого и вульгарного.

«Вы сногсшибательная женщина»;

«Вот это как раз и есть сексуальность. Никакой пошлости»;

«Вот это огонь. Оля, вы „пятый элемент“, как бы это не назвали, это желанно…»;

«Фигура конечно просто ВАУ!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова показала, как выглядела в 17 лет.

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