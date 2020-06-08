«Роковая красотка» Лиза Арзамасова удивила публику фото «в обнимку» со скалой
Актриса поделилась архивными кадрами из заграничного путешествия.
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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Звезду сериала «Папины дочки» Елизавету Арзамасову по праву можно считать кумиром современной молодежи. Она — талантлива, ума, обаятельна и очень изобретательна. Наглядное свидетельство тому — ее личные творческие проекты и оригинальный подход к ведению блогов в сети.
Молодая актриса в отличие от многих звездных коллег не стремится покорить зрителя откровенными фото и видео. Предпочтение Арзамасова отдает уникальным и поражающим воображение кадрам. Например, таким, как этот снимок «в обнимку» со скалой.
»#вертикаль», — подписала пост Елизавета, позировавшая в образе рокерши.
Как и следовало того ожидать, в считанные минуты после публикации снимка под ним образовалась масса комментариев. Фолловеры актрисы не только стремились угадать, что за дивное место изображено на фото, но и отмечали, что Лизе очень идет быть столь «раскованной» и «дерзкой».
«Как красиво! Настоящая небожительница!»
«Я знаю это место! Кажется, Мексика?..»
«Фигурка просто прелесть! Как тебе это удается?!»
«Дерзкая, но нежная, роковая и трогательная — все это наша любимая Лиза!» — писали поклонники Арзамасовой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Арзамасова снялась в клипе 18+ Радиона Газманова.
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