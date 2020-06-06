Лиза Арзамасова снялась в клипе 18+ Родиона Газманова

25-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова снялась в новом клипе Родиона Газманова «Удаленка», который получил ограничение 18+. Причем актриса сыграла главную роль.

Клип снят на очень актуальную тему — отношения на расстоянии из-за пандемии коронавируса. Герои Лизы и Родиона влюблены друг в друга, но не могут видеться. Они общаются лишь по видеосвязи. И вот, ожидая звонка от своего молодого человека, Лиза решает прихорошиться: она делает себе красивый макияж, надевает майку с глубоким декольте, укладывает волосы. Весь образ актрисы в кадре выглядит сногсшибательно.

Однако Родион ни капли не скучает в самоизоляции. Он часто устраивает вечеринки, отдыхает с друзьями и проводит время с обаятельными девушками модельной внешности. Ничего не подозревающая Лиза верит своему молодому человеку и не сомневается в его чувствах. Хотя во время общения по скайпу, девушка несколько раз замечает следы от вечеринок в квартире Родиона и вещи девушек. Но ее возлюбленный умело вешает ей лапшу на уши.

Но в конце клипа Лиза удивляет Родиона. На заднем фоне неожиданно появляется обнаженный Стас Костюшкин в белом полотенце на бедрах и здоровается с парнем актрисы. Конечно, такого Родион не ожидал. Но девушки тоже не так просты!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Арзамасова рассказала о первом опыте макияжа.