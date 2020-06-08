Экс-чиновник устроил стрельбу из окна по людям: хронология событий
Сначала злоумышленник палил по припаркованные машинам, а потом взял на прицел людей.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin; 5-tv.ru
В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим со своего балкона.
Жестокая охота на людей развернулась на юго-западе столицы минувшим вечером. Мужчина на протяжении почти получаса прицельно отстреливал прохожих.
Многие не понимали, что происходит — думали, фейерверк и выходили на улицу, прямо под пули. Есть раненые.
Сам злоумышленник был ранен в ходе штурма и госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Происходящее попало в объективы камер наблюдения. Жуткие кадры в репортаже Кирилла Олькова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, умер в больнице.
Читайте также
65%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?