Экс-чиновник устроил стрельбу из окна по людям: хронология событий

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Сначала злоумышленник палил по припаркованные машинам, а потом взял на прицел людей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin; 5-tv.ru

В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим со своего балкона.

Жестокая охота на людей развернулась на юго-западе столицы минувшим вечером. Мужчина на протяжении почти получаса прицельно отстреливал прохожих.

Многие не понимали, что происходит — думали, фейерверк и выходили на улицу, прямо под пули. Есть раненые.

Сам злоумышленник был ранен в ходе штурма и госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Происходящее попало в объективы камер наблюдения. Жуткие кадры в репортаже Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, умер в больнице.

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