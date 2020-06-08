Мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, умер в больнице
В одном из домов по улице Строителей 50-летний москвич открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Мужчина, устроивший стрельбу из окна своей квартиры на юго-западе Москвы, умер в больнице. Об этом сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
Инцидент произошел на улице Строителей 7 июня примерно в 22.00 по московскому времени. В результате беспорядочной стрельбы ранения получили 60-летний Олег К. и 39-летняя Юлия С. Также во время штурма квартиры злоумышленника пострадал 36-летний сотрудник СОБР. Пуля насквозь прошила руку мужчины.
Подозреваемый при задержании получил ранение и был госпитализирован, врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.
Во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, обнаружено ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский стрелок во время штурма оказал сопротивление и был ранен.
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