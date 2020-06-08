Мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, умер в больнице

|
Василий Заика
Эксклюзив 53

В одном из домов по улице Строителей 50-летний москвич открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Мужчина, устроивший стрельбу из окна своей квартиры на юго-западе Москвы, умер в больнице. Об этом сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.

Инцидент произошел на улице Строителей 7 июня примерно в 22.00 по московскому времени. В результате беспорядочной стрельбы ранения получили 60-летний Олег К. и 39-летняя Юлия С. Также во время штурма квартиры злоумышленника пострадал 36-летний сотрудник СОБР. Пуля насквозь прошила руку мужчины.

Подозреваемый при задержании получил ранение и был госпитализирован, врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, обнаружено ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский стрелок во время штурма оказал сопротивление и был ранен.

+22° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
Дублер Киану Ривза рассказал об истинном характере брутального актера
10:37
Мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, умер в больнице
10:37
«Шикарная пара!» — Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают «медную свадьбу»
10:28
В Чите начался прием первых пациентов с СOVID-19 в полевом госпитале
10:19
Как мошенники обманывают выпускников с «решениями» по ЕГЭ?
10:11
Автомобиль с пятью детьми опрокинулся под Новосибирском, есть жертвы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости Lentainform

Загрузка...