Охота из окна московской квартиры: зачем экс-чиновник устроил стрельбу по людям?

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Квартиру бывшего сотрудника столичной мэрии, который на протяжении почти получаса прицельно отстреливал прохожих со своего балкона, пришлось брать штурмом.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

В Москве скончался стрелок, устроивший охоту на людей со своего балкона. Мужчина, который оказался бывшим сотрудником столичной мэрии, на протяжении почти получаса прицельно отстреливал прохожих. При задержании мужчина оказал сопротивление: открыл огонь по сотрудникам Росгвардии — один из них получил серьезное ранение. Квартиру в итоге брали штурмом.

С места происшествия репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Дениса Кулаги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны личности пострадавших в результате стрельбы на юго-западе Москвы.

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