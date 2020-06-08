Охота из окна московской квартиры: зачем экс-чиновник устроил стрельбу по людям?

В Москве скончался стрелок, устроивший охоту на людей со своего балкона. Мужчина, который оказался бывшим сотрудником столичной мэрии, на протяжении почти получаса прицельно отстреливал прохожих. При задержании мужчина оказал сопротивление: открыл огонь по сотрудникам Росгвардии — один из них получил серьезное ранение. Квартиру в итоге брали штурмом.

С места происшествия репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Дениса Кулаги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны личности пострадавших в результате стрельбы на юго-западе Москвы.