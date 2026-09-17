Смерть с королевским следом: родственника Карла III нашли мертвым

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 59 0

Имя мужчины ранее связывали сразу с несколькими эпизодами, привлекшими внимание полиции.

Родственника Карла III нашли мертвым в собственном доме

Фото: © Getty Images/Tom Hevezi - PA Images / Contributor

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Родственника Карла III нашли мертвым в собственном доме в Лондоне

Банкир Николас Брандрам — родственник короля Великобритании Карла III и потомок королевы Виктории., найден мертвым в собственном доме в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

«Банкир, подозреваемый в торговле наркотиками в Патни, был найден мертвым в своем доме», — говорится в статье.

Сотрудники полиции и медики скорой помощи прибыли по вызову в дом в Чизвике 15 сентября. Уточняется, что ближайшие родственники погибшего уже проинформированы.

Брандрам ранее привлекал внимание правоохранительных органов в связи с инцидентом на мосту Путни. В июне 2017 года его арестовали по делу о нападении на женщину, которую толкнули под колеса двухэтажного автобуса. Тогда пострадавшую спасла только молниеносная реакция водителя.

После инцидента Брандрама освободили, однако он оставался под следствием. В ходе обыска в его доме стоимостью £1,4 млн полицейские обнаружили наркотики, после чего его повторно арестовали по делу о хранении запрещенных веществ.

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