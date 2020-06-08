Стали известны личности пострадавших в результате стрельбы на юго-западе Москвы
Инцидент произошел поздно вечером 7 июня во дворе одного из домов по улице Строителей.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
5-tv.ru стали известны личности пострадавших в результате стрельбы на юго-западе Москвы, которую устроил из окна квартиры 50-летний житель одного из домов по улице Строителей.
В результате инцидента, произошедшего 7 июня около 22.00 по московскому времени, ранения получили 60-летний Олег К. и 39-летняя Юлия С. Также во время штурма квартиры злоумышленника пострадал 36-летний сотрудник СОБР. Пуля насквозь прошила руку мужчины.
Подозреваемый при задержании получил ранение и был госпитализирован. В настоящее время врачи проводят ему операцию. Следователи намерены допросить злоумышленника и выяснить мотивы его поступка, как только будет получено разрешение медиков.
В отношении его также было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский стрелок во время штурма оказал сопротивление и был ранен.
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