5-tv.ru стали известны личности пострадавших в результате стрельбы на юго-западе Москвы, которую устроил из окна квартиры 50-летний житель одного из домов по улице Строителей.

В результате инцидента, произошедшего 7 июня около 22.00 по московскому времени, ранения получили 60-летний Олег К. и 39-летняя Юлия С. Также во время штурма квартиры злоумышленника пострадал 36-летний сотрудник СОБР. Пуля насквозь прошила руку мужчины.

Подозреваемый при задержании получил ранение и был госпитализирован. В настоящее время врачи проводят ему операцию. Следователи намерены допросить злоумышленника и выяснить мотивы его поступка, как только будет получено разрешение медиков.

В отношении его также было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский стрелок во время штурма оказал сопротивление и был ранен.