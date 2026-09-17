Волонтеры помогают быстрее пройти очередь к мощам Дмитрия Донского

В Москве волонтеры помогают инвалидам и беременным быстрее пройти к мощам

Волонтеры помогают инвалидам, беременным женщинам и семьям с детьми быстрее пройти очередь к мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в Москве, рассказал журналистам глава информационной службы Московской городской епархии РПЦ священник Александр Волков.

Тысячи верующих со вторника прикладываются к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и великого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Очередь тянется от входа в храм через Патриарший мост к Болотной набережной и далее — в парк «Музеон».

«Сотни православных добровольцев дежурят в очереди и храме. Они обеспечивают по возможности быстрый проход и инвалидам, и беременным, и семьям с детьми. Они видят явные признаки инвалидности или то, что женщина находится уже на видимом сроке беременности, и стараются по возможности проводить их вперед», — сказал Волков.

При этом он отметил, что специальную очередь предусмотреть невозможно, поэтому нуждающиеся в помощи люди, находясь в общем потоке, встречаются с волонтерами, которые обеспечивают им более быстрый проход. По его словам, волонтеры также раздают всем воду, отвечают на вопросы и помогают.

Ранее в четверг Волков сообщил, что время ожидания в очереди к мощам по состоянию на полдень составляет около шести часов. Сейчас верующим лучше идти от станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии.

Судя по схеме, опубликованной информационной службой Московской городской епархии, проход в очередь к мощам святых осуществляется через пешеходный мост между Крымской и Болотной набережными. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро «Кропоткинская» в дни принесения святыни закрыт.

В РПЦ сообщали, что доступ в очередь к мощам организован с 15 по 19 сентября с 08:00 до 20:00, а 20 сентября — с 08:00 до 14:00.

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