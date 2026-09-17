Гадалки выманили у внучки экс-мэра Самары 30 миллионов рублей

Внучка экс-мэра Самары отдала гадалкам более 30 миллионов рублей

Екатерина Бельская верила, что с помощью магии сможет решить личные проблемы. Об этом 17 сентября в Самарском областном суде рассказала ее мать Людмила, передает корреспондент «Известий».

По словам женщины, более пяти лет назад ее дочь попала под влияние Светланы (Нателлы) Метревели, которую следствие считает пособницей в убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова.

Бельская рассказывала матери, что должна расплатиться с гадалками за оказанные услуги. По словам Людмилы, знакомые обещали дочери, что магия поможет ей помириться с родителями, вернуть мужа и сохранить семью.

Позже внучку Тархова познакомили с косметологом по имени Магда. Та предложила девушке съездить в Грузию и встретиться с Нателлой. По словам матери Бельской, Метревели после этого отвела ее на оккультный сеанс.

«Не удивлюсь, если Метревели посадила еще одну свою родственницу или подружку, которая тоже стала гадалкой невероятной и врала моей дочери», — сказала Людмила.

По словам женщины, со временем влияние Нателлы на ее дочь усиливалось. Бельская якобы утверждала, что в отношении ее родителей планировалось использовать психотропные препараты, после чего пенсионеры должны были подписать необходимые документы.

Кроме того, Екатерина рассказывала матери об угрозах со стороны племянника Нателлы Дмитрия. По ее словам, мужчина угрожал отвезти ее вместе с ребенком в сауну и убить, если она не будет выполнять указания. Сама Метревели, как утверждает Людмила, обещала Бельской защиту и ссылалась на свои «связи в столице».

Об убийстве Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно в феврале 2025 года. По данным следствия, супруги погибли примерно за месяц до обнаружения тел. Вскоре по подозрению в двойном убийстве арестовали их внучку.

Следствие считает, что после гибели Тархова и его жены Бельская в течение месяца рассылала сообщения с их телефонов.

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