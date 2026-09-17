Путин сообщил о снижении инфляции в России

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 30 0

Президент отметил результаты работы правительства и Центробанка по сдерживанию роста цен.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Путин заявил о снижении инфляции в России

Инфляция в России по состоянию на 14 сентября составила 6,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, показатель заметно снизился по сравнению с прошлогодним уровнем. В первом квартале 2025 года инфляция составляла 10,3%.

Путин отметил, что на динамику цен повлияли меры, которые принимают Центральный банк и правительство. По его оценке, они «явно дают результаты».

Ранее, 11 сентября, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. В регуляторе отметили, что жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась с учетом динамики инфляционных ожиданий.

Согласно прогнозу ЦБ, в 2027 году инфляция может снизиться до 4%. При этом регулятор указал на рост проинфляционных рисков, которые в среднесрочной перспективе стали превышать дезинфляционные.

Также в ЦБ сообщили, что в III квартале 2026 года темпы роста российской экономики остаются умеренными, а ситуация на рынке труда становится менее напряженной.

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