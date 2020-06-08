«Нескучная рыбалка»: дочь Шнурова искупалась нагишом в водоеме

Дочь Сергея Шнурова Серафима подразнила поклонников пикантным снимком. Девушка выложила в Instagram фото, как она купается в водоеме. Кадр сделан в контражуре, поэтому зрителям виден только силуэта девушки на фоне блестящей воды.

«Нескучная рыбалка», — подписала пост Серафима.

Instagram @shnrv.astnn

Поклонники были озадачены, так как стилистика фото открывала невиданные просторы для фантазии. Некоторые предположили, что девушка купалась голышом.

«Не рановато ли для купаний?»

«Шикарное фото»

«Ты что там, нагая? Что за пляжный нуар?» — гадали фанаты.

Серафима Шнурова — дочь знаменитого рок-н-рольщика от первой супруги, Марии Исмагиловой. Пара прожила вместе с 1992 по 1996 год. Девушка любит творчество своего отца и гордится своим знаменитым родителем. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Шнурова зажигала на последнем концерте группировки «Ленинград» босиком и потеряла телефон.