Дочь Шнура так отплясывала на концерте отца, что потеряла телефон

Дочь Сергея Шнурова 26-летняя Серафима так эмоционально «зажигала» на шоу любимого папы, что лишилась телефона. Группировка «Ленинград» выступила с прощальным концертом в Санкт-Петербурге, 12 октября. Наследница главного рок-н-рольщика страны опубликовала видеоотчет с выступления отца в Instagram.

На кадрах Серафима Шнурова босиком отплясывает под папины треки, сжимая пару туфель в руках. Неудивительно, что настолько отдавшаяся происходящему девушка, потеряла мобильное устройство.

«На этом концерте я лишилась телефона. Пару дней буду без связи!» — подписала ролик знаменитость.

Подписчики Серафимы Шнуровой поддержали любимицу и посочувствовали ей в ее «горе».

«Добро пожаловать в клуб! Купил три телефона за месяц!» — понимающе написал фолловер.

Серафима — дочь Сергея Шнурова и его первой жены Марии Исмагиловой. Пара прожила в браке с 1992-го по 1996 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Сергея Шнурова опубликовала фото в прозрачном боди.