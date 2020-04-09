Куда пропала певица Максим? Она перестала общаться даже со спортивным тренером

Певица Максим объявила о завершении карьеры. Что случилось с артисткой? Куда она пропала? Почему перестала общаться даже с близкими друзьями? И действительно ли поклонники больше никогда не услышат ее новых хитов? Только в программе «Светская Хроника»!

Уже несколько месяцев о певице Максим ничего не слышно. Она не подходит к телефону, не участвует в мероприятиях, не общается с поклонниками даже в интернете. Друзья и коллеги взволнованы.

Максим Привалов, радиоведущий: «Я с февраля месяца пытаюсь позвать ее на эфир. У меня есть ее личный номер. Я пишу, звоню на него — не получается. Я пытаюсь через пиар-службу это сделать, потому что хочется из первых уст, чтобы не множить слухи и сплетни. О том, что с человеком то, то, то, то. Я не могу этого сделать. По какой причине — я не знаю».

Прошлый год выдался для певицы тяжелым. Она попала в серьезную автомобильную аварию, лежала в больницу. И вынуждена была на время приостановить концертную деятельность. Несколько месяцев звезда не посещала мероприятия и даже не общалась с друзьями.

«Были множественные ушибы, которые повлекли за собой мощный воспалительный процесс. И температуру, и все. То есть удар был сильный в челюсть об переднее сиденье. Она не могла долго говорить», — рассказала директор певицы Маргарита Королева в интервью программе «Светская Хроника».

Когда впервые после долгого перерыва Максим появилась на публике, поклонники были поражены изменениями во внешности девушки. Она сильно поправилась, а лицо выглядело заметно опухшим.

В СМИ писали: артистка серьезно больна.

Ольга Ампилогова, косметолог: «Конечно — это отечность. Болезнь может быть, только если неправильная работа почек и сердца».

Ее также подозревали в злоупотреблении алкоголем. Зрители отметили: во время одного из концертов Максим с трудом передвигалась по сцене.

Алексей Казанцев, врач-нарколог: «Она именно в состоянии алкогольного опьянения, которое, скорей всего, для разогрева было принято. Перед концертом. Возможно, снять тревогу, напряжение».

Но Максим никак не реагировала на слухи. Казалось, наоборот, девушка, наконец, счастлива. Певица поделилась с подписчиками радостной новостью: получила предложение руки и сердца.

«Я сказала — да», — писала певица в своей социальной сети.

Она выкладывала новые фото, записала песню и даже впервые показала лицо младшей дочери Маши, которую скрывала от всех пять лет. День рождения девочки отмечали с размахом.

Максим сияла от счастья. Гости были уверены: все наладилось и ей удалось вернуться в строй. Но в начале февраля директор звезды Маргарита Соколова неожиданно объявила: все ближайшие концерты Максим отменяются. Певица прекращает карьеру.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий», — сообщила директор певицы.

Причиной снова назвали все ту же злополучную аварию. Якобы осложнения после катастрофы снова дали о себе знать. Но так ли это на самом деле?

Максим снова разорвала все контакты с внешним миром. Она даже прекратила тренировки по боксу, которые раньше посещала регулярно и называла своей отдушиной.

Александр Прохоров, тренер по боксу: «Марина у меня не была уже, наверное, месяца полтора. Звонила она мне: „Саша, привет! Я бы хотела сегодня попасть на тренировки“. И потом у нее что-то сбилось, она сказала, что не могу, вызывают срочно на съемки».

Но никаких съемок не было. Максим снова пропала. Даже на ее странице в соцсети– тревожная тишина.

Анвар Очилов, стилист: «Она закрылась от всего. Она не снимается ни для журналов, ни для телевидения, она не снимается нигде».

Коллеги по сцене обеспокоены состоянием певицы, но надеются на лучшее.

Анита Цой: «Максим — прекрасная певица. Я надеюсь, что сейчас у нее все-таки перерождение произойдет. Она выплеснет это все в своих новых песнях».

Катя Лель: «Я очень хочу призвать людей и наше общество, чтобы они были более милосердны. Более спокойны, без осуждений, без упреков».

Тренер делится: Максим взваливала на себя колоссальные нагрузки. Как будто боялась чего-то не успеть. Так может она просто устала?

Александр Прохоров: «Она была на йоге с утра, потом идет на бокс. Я ей говорю: „Марин, ты себя вообще не бережешь“. Ну как так можно: целый день ходить по стольким видам спорта. Это очень тяжело, это очень бешеная нагрузка».

Продюсер Аруся Амарян предполагает: что если артистка действительно выдохлась и решила уйти в творческий отпуск? Ведь в мировом шоу-бизнесе это обычная практика:

«Уникальный артист — это уникальный проект, проект-индивидуальность. Поэтому, я думаю, всегда стоит подождать пять лет. Посмотрите на громадное количество артистов зарубежной эстрады. Они не каждый год выпускают свои альбомы».

Поклонники заявляют: они готовы ждать сколько угодно. Лишь бы любимая певица была жива и здорова.