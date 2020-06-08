«Горячая штучка»: Рита Дакота не может определиться со стилем одежды
Певица показала фанатам свою прогулку «на хип-хопчике».
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Фото, видео: Instagram @ritadakota
Рита Дакота задалась вопросом, какой стиль одежды ей больше идет. Чтобы разобраться в этом, она позвала на помощь подписчиков в Instagram. Певица выложила ролик, в котором прошлась по улице в облегающем спортивном костюме и небрежно наброшенной на плечи куртке.
«Фед видит меня красивой. И на хип-хопчике. Как лучше, на спорте, в платьях или так?» — обратилась к поклонникам звезда.
Фолловеры не смогли прийти к единому мнению, но все сошлись на том, что фигура девушки позволяет ей варьировать стиль одежды.
«Вау, Рита! Ну, просто очень горячая штучка!»
«Хочу такой пресс»
«Огонь, Рита»
«Ты прекрасна в любых стилях»
«Такая фигура украсить любую одежду», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Риту Дакоту заклеймили за желание сделать из двухлетней дочери вегетарианку. Певица попросила посоветовать ей специалиста по детскому питанию, который разъяснил бы ей все «и с научной, и с эзотерической точки зрения».
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