«Горячая штучка»: Рита Дакота не может определиться со стилем одежды

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Алина Потёмкина
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Певица показала фанатам свою прогулку «на хип-хопчике».

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Фото, видео: Instagram @ritadakota

Рита Дакота задалась вопросом, какой стиль одежды ей больше идет. Чтобы разобраться в этом, она позвала на помощь подписчиков в Instagram. Певица выложила ролик, в котором прошлась по улице в облегающем спортивном костюме и небрежно наброшенной на плечи куртке.

«Фед видит меня красивой. И на хип-хопчике. Как лучше, на спорте, в платьях или так?» — обратилась к поклонникам звезда.

Instagram @ritadakota

Фолловеры не смогли прийти к единому мнению, но все сошлись на том, что фигура девушки позволяет ей варьировать стиль одежды.

«Вау, Рита! Ну, просто очень горячая штучка!»

«Хочу такой пресс»

«Огонь, Рита»

«Ты прекрасна в любых стилях»

«Такая фигура украсить любую одежду», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Риту Дакоту заклеймили за желание сделать из двухлетней дочери вегетарианку. Певица попросила посоветовать ей специалиста по детскому питанию, который разъяснил бы ей все «и с научной, и с эзотерической точки зрения».

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