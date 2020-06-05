Дакоту заклеймили за желание сделать из двухлетней дочери вегетарианку

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Светлана Александрова
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Певица попросила посоветовать ей специалиста по детскому питанию, который разъяснил бы ей все «и с научной, и с эзотерической точки зрения».

Дакоту заклеймили за желание сделать из двухлетней дочери вегетарианку

Фото: Instagram @ritadakota

Рита Дакота, отметившая несколько месяцев назад 30-летие, как известно, увлекается эзотерическими учениями, йогой и медитацией и неоднократно упоминала в интервью и на своей странице в Instagram, что придерживается вегетарианской диеты. И похоже, бывшая супруга Влада Соколовского, уделяющая много внимания воспитанию их двухлетней дочери Мии, хочет сделать вегетарианкой и малышку. Певица обратилась к своим подписчикам с просьбой посоветовать ей «классного педиатра-диетолога-нутрициолога», который разъяснил бы ей все «за» и «против» этой идеи «и с научной, и с эзотерической точки зрения».

Instagram @ritadakota

Просьба Дакоты вызвала бурные дискуссии и возмущение части пользователей соцсети. У артистки нашлось немало единомышленников, которые прислали ей ссылки на различных специалистов в области детского питания, но многие встали на защиту ребенка, которого, по их мнению, лишают необходимых для полноценного развития животных белков.

«Боюсь, научное и эзотерическое — это взаимоисключающие понятия».

«Животный белок должен присутствовать в организме ребенка. Это же фундамент, пластический материал!».

«Рита Дакота сама ведь ела мясо в детстве, почему нужно решать за Мию, она что не личность?»

«Ребенок сам должен решать, что ему есть. Как можно посадить ребенка на какие-то диеты и тому подобное, не издеваетесь над малышкой! Мясо и молоко то что нужно детям!».

«Почему вегетарианском именно? И почему вы решаете за ребенка чем он хочет питаться?»

«Ребенок должен есть мясо. Я сама вегетарианка, но ребенку даю».

«Почему нужно ограничивать рацион ребенка именно своими предпочтениями в еде?» — возмущаются комментаторы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Рита Дакота сообщала, что консультируется на Бали по поводу питания дочери с «топовым детским психологом и диетологом». Видимо, те консультации певицу не удовлетворили.

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