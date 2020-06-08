Вера Брежнева показала, как хочет выглядеть в 68 лет — фото

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Алина Потёмкина
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Певица поздравила с днем рождения свою маму, опубликовав снимок родительницы в купальнике.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева поделилась снимком в Instagram, на котором запечатлена ее 68-летняя мама, сидящая на камне в купальнике. В подписи к кадру артистка трогательно поздравила родительницу с днем рождения.

«Моя богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя мама! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно! Потому что сегодня день рождения! Хочу так же выглядеть в свои 68!» — призналась артистка.

Instagram @ververa

Молодое лицо и подтянутая фигура женщины на фото, а также фамильное сходство сначала ввели поклонников в заблуждение. Многие поймали себя на том, что вначале увидели на снимке саму певицу. Фанаты отметили это в комментариях и присоединились к поздравлениям.

«Какая красавица! Вы, Верочка, точно так же будете выглядеть»;

«Подумала, что вы. Мама шикарная, здоровья ей и долгих и счастливых лет жизни»;

«Я думала, Вера в фильтре „Старость“. С днем рождения!»

«Какая молодая и красивая. Дай бог ей всего», — писали поклонники.

Вера Брежнева нередко балует публику снимками своей старшей дочери — 19-летней Сони, которая выросла настоящей красавицей. Но только теперь фанаты поняли, благодаря кому певица стала настоящим секс-символом своего времени, отмечает «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru писал, как Вера Брежнева рассказала о депрессии из-за пандемии COVID-19.

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