Ребенка в Казани засунули в мусорку за просроченными продуктами
Историей заинтересовалась полиция, устанавливаются личности взрослых участниц видеоролика.
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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
В Казани полиция начала проверку после того, как в сети появился видеоролик на котором две женщины опустили ребенка в мусорный бак. Маленькая девочка помогла доставать из контейнера просроченные продукты из соседнего магазина. После этого ребенка из бака вытаскивают.
Сейчас следователи устанавливает личность женщин. Им грозит наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Дагестане жители попытались отбить у полиции застрелившего сына мужчину.
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