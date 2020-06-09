Ребенка в Казани засунули в мусорку за просроченными продуктами

В Казани полиция начала проверку после того, как в сети появился видеоролик на котором две женщины опустили ребенка в мусорный бак. Маленькая девочка помогла доставать из контейнера просроченные продукты из соседнего магазина. После этого ребенка из бака вытаскивают.

Сейчас следователи устанавливает личность женщин. Им грозит наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Дагестане жители попытались отбить у полиции застрелившего сына мужчину.