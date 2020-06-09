Ребенка в Казани засунули в мусорку за просроченными продуктами

Эфирная новость 29

Историей заинтересовалась полиция, устанавливаются личности взрослых участниц видеоролика.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

В Казани полиция начала проверку после того, как в сети появился видеоролик на котором две женщины опустили ребенка в мусорный бак. Маленькая девочка помогла доставать из контейнера просроченные продукты из соседнего магазина. После этого ребенка из бака вытаскивают.

Сейчас следователи устанавливает личность женщин. Им грозит наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Дагестане жители попытались отбить у полиции застрелившего сына мужчину.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
Подробности смерти пострадавшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя
9:27
«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о расизме в России
9:16
Ребенка в Казани засунули в мусорку за просроченными продуктами
9:05
«Опасная Лена»: Темникова с ножом напугала поклонников
8:53
Хронический стресс может вызвать воспаление мозга — американские ученые
8:45
Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде после ДТП в центре Москвы

Сейчас читают

Скончался водитель, пострадавший в «пьяном» ДТП с Ефремовым
Выпил — сел за руль — отправился в тюрьму? Хронология пьяного ДТП с Ефремовым в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок