В Дагестане жители попытались отбить у полиции застрелившего сына мужчину
Семейная драма разыгралась в селе Верхнее Казанище Буйнакского района.
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Фото, видео: ВКонтакте @mrzlk, ИТАР-ТАСС/ Ростислав Кошелев
Жители Буйнакского района Республики Дагестан попытались отбить у полиции мужчину, который застрелил своего сына. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась утром 3 июня около одного из домов в селе Верхнее Казанище.
По версии следствия, 63-летний мужчина в ходе конфликта с 41-летним сыном выхватил ружье и выстрелил ему в грудь. Пострадавший от полученных травм скончался по дороге в больницу. Подозреваемый в убийстве был задержан. Вскоре мужчине предъявили обвинение по соответствующей статье уголовного кодекса и отправили под арест.
В момент транспортировки предполагаемого злоумышленника из изолятора временного содержания в СИЗО несколько местных жителей попытались воспрепятствовать этому. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как мужчины в буквальном смысле висят на капоте автозака.
В МВД по Республике Дагестан агентству РИА Новости пояснили, что таким образом родственники обвиняемого выразили недовольство его судьбой и намеревались помешать правосудию. В ведомстве отметили, что в отношении мужчин никаких мер предпринято не было.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что воспитательница частного детского сада задушила годовалую девочку из-за плача.
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