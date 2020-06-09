Сюрприз для ветерана: в Самаре устроили концерт во дворе бывшего военного связиста

В Самаре военные устроили концерт под окнами дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Так они решили поздравить с днем рождения бывшего военного связиста Николая Фоменко. Накануне ему исполнилось 94 года.

На фронт он ушел в 1943 году, участвовал в боях за освобождение Маньчжурии. Был трижды ранен. Концерт для ветерана стал неожиданным сюрпризом. Ансамбль песни и пляски Дома офицеров исполнил песни времен его молодости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Владивостоке ветерана поздравили концертом в честь Дня Победы и его личного юбилея.