Сюрприз для ветерана: в Самаре устроили концерт во дворе бывшего военного связиста

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Ансамбль песни и пляски Дома офицеров исполнил песни для Николая Фоменко, отметившего свой 94-й день рождения.

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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru

В Самаре военные устроили концерт под окнами дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Так они решили поздравить с днем рождения бывшего военного связиста Николая Фоменко. Накануне ему исполнилось 94 года.

На фронт он ушел в 1943 году, участвовал в боях за освобождение Маньчжурии. Был трижды ранен. Концерт для ветерана стал неожиданным сюрпризом. Ансамбль песни и пляски Дома офицеров исполнил песни времен его молодости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Владивостоке ветерана поздравили концертом в честь Дня Победы и его личного юбилея.

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